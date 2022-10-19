Окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ (фото)

19 жовтня близько 16:00 військові рф здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ.

Пошкоджено магазин. Загиблих та поранених громадян немає.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Попередній обстріл Вовчанська стався напередодні, 18 жовтня. Близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл населеного пункту.

Пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців. Постраждалих немає.

На місце події виїжджали працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП. Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових росії та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости