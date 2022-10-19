Окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ (фото)
19 жовтня близько 16:00 військові рф здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ.
Пошкоджено магазин. Загиблих та поранених громадян немає.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Попередній обстріл Вовчанська стався напередодні, 18 жовтня. Близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл населеного пункту.
Пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців. Постраждалих немає.
На місце події виїжджали працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП. Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових росії та зібрали речові докази.