Оперативна інформація станом на 18.00 24.09.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот сімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об’єкти.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Мощенка, Карповичі Чернігівської області; Яблунівка, Рясне, Пожня Сумської області та Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Чернещиної Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля цього населеного пункту. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Авдіївка та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Первомайське, Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам'янка, Бургунка та Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засобів та 1 склад боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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