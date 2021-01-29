Отопительный сезон есть, а тепла нет. В многоэтажке на Фесенковском въезде тепло не во всех квартирах

Жители двенадцатого этажа мерзнут с начала отопительного сезона.

Пенсионерка Надежда рассказывает, что в ее квартире не было тепла, даже когда на улице были плюсовые температуры, а недавние морозы ее чуть не убили. Женщине восемьдесят пять лет, и она почти не ходит, а из-за постоянного холода ее здоровье значительно ухудшилось.

Надежда, пенсионерка

Я вообще не сплю ночами, задыхаюсь, задыхаюсь. Хочу открыть окно, а оно невозможно, потому что холодно.

Ирина, дочь пенсионерки, рассказывает, что греются собственными силами: достали два обогревателя, теплые одеяла и грелки, но все это не слишком помогает побороть холод.

Надежда постоянно болеет, поэтому всю свою пенсию тратит на лекарства и с нетерпением ждет, когда закончится зима.

Ситуацию усугубляет и то, что в квартире постоянно течет потолок, поэтому кроме холода, в комнатах сыро, а вещи влажные. Из-за этого на стенах и потолке начали отклеиваться обои и появилась плесень.

Ирина, дочь пенсионерки

У нас полностью все поцвело от этой сырости и холода. Посмотрите, пожалуйста, из-за того, что готовится кушать на кухне, черные стены, черный потолок, черные углы.

В чем причина отсутствия отопления, они не знают. Ирина обращалась к коммунальщикам, чтобы выяснить, когда в квартире, наконец, будет тепло, но там, как всегда, только обещают, что помогут.

Ирина, дочь пенсионерки

В декабре я звонила на горячую линию в «15-45», обращалась в Киев, куда только, по каким инстанциям мы не звонили. У нас никто не обращает внимания, «мы будем решать вопрос, мы будем решать вопрос», отопительного сезона осталось два месяца, они будут решать вопрос, а там и лето придёт.

В городском совете признают, что таких заявок пока что по городу немало. С одной стороны, речь идет об объективных причинах - значительной изношенности теплосетей, необходимости замены котлов и прочем. И добавляют, что в ближайшее время в ХТС проведут также проверки, насколько бывший руководитель Сергей Андреев, что в начале месяца был уволен за неудовлетворительную работу, эффективно и прозрачно распределял деньги на ремонт и подготовку к отопительному сезону.

Игорь Терехов, секретарь Харьковского городского совета

На следующей неделе будет назначен директор Харьковских тепловых сетей и начнется аудит. Масса вопросов по харьковским тепловым сетям, да, я понимаю, всегда не было денег на перекладку и так далее, но в том году мы выполнили очень много работ по перекладке сетей.

Кроме этого, сообщил Терехов, сейчас ведутся переговоры о модернизации городских котельных с производителями и инвесторами, но пока коммунальщикам не всегда удается своевременно реагировать на подобные обращения горожан, которые мерзнут в собственных домах.

Агентство Телевидения Новости