Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 78

Панує страх — терористична росія зміцнює кордони у трьох регіонах

Панує страх — терористична росія зміцнює кордони у трьох регіонах

Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у бєлгородській, курській, брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів “Сибірського батальйону”, “російського добровольчого корпусу та легіону “Свобода росії”.

Особовий склад угруповань військ рф “курск”, “брянск” та “бєлгород” тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на курщині, бєлгородщині та брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння “терпіти” та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у підмосков’ї росіянами.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 березня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:45    61
Украина стала получать больше боеприпасов для немецких ЗРК "Гепард", - Bild со ссылкой на источник
Сегодня 08:43    55
Харківщина, 31 березня
Сегодня 08:42    52
кремлівські силовики увімкнули генератор випадкової нісенітниці
Сегодня 08:31    68
Найбільший у світі виробник принтерів відключив оновлення своєї техніки в рф
Сегодня 08:09    77
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:00    86
Миллион артиллерийских снарядов для Украины. ВСУ получат боеприпасы к апрелю.
Сегодня 07:58    85
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно
Сегодня 07:54    90
Чому вибори зараз неможливі, як це регулюється законом, і чому маніпуляції з ними зараз не логічні й не доречні
Сегодня 07:46    81
Газета The Wall Street Journal вийшла з пустою першою сторінкою
Сегодня 07:36    96
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 