Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у бєлгородській, курській, брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів “Сибірського батальйону”, “російського добровольчого корпусу та легіону “Свобода росії”.

Особовий склад угруповань військ рф “курск”, “брянск” та “бєлгород” тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на курщині, бєлгородщині та брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння “терпіти” та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у підмосков’ї росіянами.

Джерело: gur.gov.ua

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