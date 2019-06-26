ПАСЕ мертв и здравствовать некого...

В ПАСЕ состоялся самый настоящий пророссийский реванш, вернувший убийц и террористов в зал заседаний европейской ассамблеи.

Ещё вчера в своей статье "Смерть европейской солидарности: ПАСЕ разрешила Путину безнаказанно убивать европейцев" я констатировал факт полной деградации данного института власти в Европе. В некотором смысле эта деградация является лакмусовой бумажкой тех процессов, что сейчас наметились в Старом свете, уставшем бороться против врага, с которым намного выгоднее торговать, договариваться, получать профит.

https://uc.od.ua/columns/1533/1215902

Голосование же за изменение регламента наложения санкций, которое теперь позволит российской делегации участвовать в заседаниях ПАСЕ без ограничения голоса, это ничто иное, как смерть ассамблеи. Причем в самой удручающей форме, ведь когда умирает король, здравствуют нового короля. В данном же случае здравствовать некого.

В эпоху Холодной Войны европейское сообщество противостояло советской угрозе десятилетиями, и не сдавало ни шагу назад. Каждое десятилетие такая солидарность и поддержка приводили к тому, что та или иная страна скидывала с себя совковое ярмо. Венгрия, Чехословакия… Более полувека Европа не признавала оккупацию советским союзом стран Балтии. Более полувека на всех уровнях, политических и экономических, советам создавались препятствия и противник, обладающий безмерными ресурсами, изматывался.

Нынешнее же европейское сообщество не готово к такому противостоянию. Его хватило всего-то на пятилетку. Измельчал европейский дух, не то поколение.

Но, знаете, что меня больше всего беспокоит. Эта политическая уступка, я бы даже сказал, фиаско, это лишь вершина, всего лишь пик айсберга из предстоящих деяний пророссийского лобби в ЕС. И опасение, наибольшее из всех, это то, как себя поведут европейские коллеги Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, когда в этих странах начнется реализация того или иного гибридного сценария. А предпосылки таковых угроз были, есть и будут. Причем сейчас, на волне успеха в Молдове и в ПАСЕ, но удручающем и унизительном поражении в Грузии, реализация одного из сценариев в странах Балтии тактически очень даже приемлема.

А потому, я все больше убеждаюсь в том, что Европе сейчас нужен стратегический союз не по принципам и интересам, экономическим и политическим, а в первую очередь ради собственной же безопасности. Стратегический союз, который бы парировал как угрозы набравшего вес нефтегазового пророссийского лоббизма и был бы готов к угрозам иного формата.

И, увы, но в этом союзе я не вижу партнеров из Старого Света, но костяком которого должны стать как упомянутые выше Польша, Литва, Латвия и Эстония, так и неизменные и преданные союзники в борьбе в российским реваншизмом США и Великобритания.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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