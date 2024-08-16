Підконтрольні кремлю хакери вчинили кібератаку на пошту експосла США в Україні

Група зловмисників з Cold River, яку західні уряди та компанії з кібербезпеки пов'язували з фсб, атакувала колишнього американського посла в Україні Стівена Пайфера, щоб отримати його особистий пароль.

Як з'ясували дослідники з питань безпеки групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, хакери видавали себе за іншого експосла США, якого знав Стівен Пайфер, щоб завоювати його довіру і змусити ввести свої дані на шкідливому сайті, пише (https://www.bloomberg.com/europe) Bloomberg.

Чи вдалося кіберзлочинцям проникнути в обліковий запис експосадовця, не повідомляється.

Крім того встановлено, що з лютого 2024 року Cold River намагалися викрасти паролі інших колишніх урядовців і науковців у США, а також медіаорганізацій і російських опозиційних діячів у вигнанні.

Джерело: https://t.me/spravdi/40849

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