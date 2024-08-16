Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 88

Підконтрольні кремлю хакери вчинили кібератаку на пошту експосла США в Україні

Підконтрольні кремлю хакери вчинили кібератаку на пошту експосла США в Україні

Група зловмисників з Cold River, яку західні уряди та компанії з кібербезпеки пов'язували з фсб, атакувала колишнього американського посла в Україні Стівена Пайфера, щоб отримати його особистий пароль.

Як з'ясували дослідники з питань безпеки групи Access Now і Citizen Lab при університеті Торонто, хакери видавали себе за іншого експосла США, якого знав Стівен Пайфер, щоб завоювати його довіру і змусити ввести свої дані на шкідливому сайті, пише (https://www.bloomberg.com/europe) Bloomberg.

Чи вдалося кіберзлочинцям проникнути в обліковий запис експосадовця, не повідомляється.

Крім того встановлено, що з лютого 2024 року Cold River намагалися викрасти паролі інших колишніх урядовців і науковців у США, а також медіаорганізацій і російських опозиційних діячів у вигнанні.

Джерело: https://t.me/spravdi/40849

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глушково, КурНР. Какие знакомые дырки. Кто-то настойчиво пытается перебить мост через Сейм
Сегодня 09:24    8
Проігнорував лист Маска й отримає 600 тисяч доларів — як пощастило колишньому працівнику Twitter
Сегодня 08:41    76
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:29    85
Оперативна інформація станом на 08.00 16.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:26    96
«российская армия завершает работу по блокированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области» — заявил Апчхи Алаудинов
Сегодня 08:20    98
Від нової війни Україну вбереже лише власна потужна зброя. Так вважає більшість українців
Сегодня 08:06    92
Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю «драчку», - Лукашенко почав з мирняка і закінчив погрозами в бік НАТО
Сегодня 08:01    97
Фейкові «маєтки Зеленського» бентежать пропагандистські скрєпи
Сегодня 07:51    93
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:45    103
Байден «відкритий» для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну
Сегодня 07:40    99
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 