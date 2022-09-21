Печенізька дамба: пошкоджено верхній шлюз, проте ситуація контрольована, – Синєгубов

Ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись влаштувати в області техногенну катастрофу.

Разом з фахівцями оглянули Печенізьку дамбу у Чугуївському районі, по якій російські окупанти вже неодноразово завдавали ракетних ударів. Сьогодні зафіксували влучання в дамбу 2 ракет. Пошкоджено верхній шлюз. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз фахівці ліквідовують наслідки обстрілів. Ситуація на дамбі повністю контрольована. Загрози прориву дамби та затоплення територій немає.

Робиться усе, аби відновити пошкоджену критичну інфраструктуру у максимально короткий термін.

Агентство Телевидения Новости