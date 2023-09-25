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Перлы русских пропагандистов

Перлы русских пропагандистов

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов):

Не у меня одного, но и у сопровождавших меня священников после разговора со штурмовиками на СВО возникало ощущение, что они общались не с воевавшими зэками, а со старцами и святыми.

"Ветеран госслужбы, секретарь «Русского Собрания»" Андрей Сошенко:

Зачем нам IT!?

Где оказалась основная масса «продвинутых» IT-специалистов после начала СВО? Они составили значительную часть «испуганных», поваливших из России. Оставшиеся здесь, составляют «ждуны».

"Депутат ГД РФ" Евгений Федоров:

Армения больше не будет независимым государством и войдет в состав Российской Федерации. Мы восстановим контроль над этой территорией. Другими словами, там будет офис губернатора области или что-то в этом роде.

"Иерей" Ростислав Икрамов:

И вот уже почти два десятка наркоманов и алкоголиков, кто жил в реабилитационном центре и учился у служителей Церкви, отправились на спецоперацию, чтобы внести свой вклад в нашу победу!

"Иерей" Ростислав Икрамов:

линия боевого соприкосновения – это самое лучше место для чтения проповеди. Под свистом пуль и грохотом снарядов с души уходит все ненужное, и остается лишь самое главное.

"Писатель" Александр Проханов:

Демоны летят в Россию с Собора Парижской Богоматери, из Кёльнского собора, покидают гнездовья, свитые на кровле Вестминстерского аббатства и на голове Статуи Свободы.

В сокрушении демонов — грандиозная историческая миссия России!

"Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:

Русские приспособлены к кризису лучше всего.

Короче, закончилось время фраеров – и наступило время урок!

"Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства" иерей Феодор Лукьянов:

Надо запретить торговлю человеческими яйцеклетками, так как это создает реальную угрозу биобезопасности России и ведет к истощению репродуктивного потенциала нации.

"Соавтор образовательного курса «Нравственные основы семейной жизни» для старшеклассников, протоиерей" Димитрий Моисеев:

Существует опасность, что ИИ приведёт к деградации интеллекта человека. Это мы уже наблюдали при появлении калькуляторов и компьютеров.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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