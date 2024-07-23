П’ятеро людей постраждали на Харківщині за добу: дані ОВА
Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківщини з різного виду озброєння. За добу по території області випущено 39 КАБів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 23 липня
23 липня 00:05 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з БпЛА травмовано 42-річного чоловіка.
23 липня 3:17 с. Лісне, Харківський район: внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ горів гараж.
23 липня 00:05 Куп’янськ: наслідок обстрілу горів будинок.
Обстріли Харківщини 22 липня
22:26 с. Глушківка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів будинок.
19:54 с. Лісне, Харківський район: внаслідок обстрілу пошкоджено скління житлового будинку та паркан.
17:00 с. Руська Лозова, Харківський район: внаслідок артобстрілу постраждала 30-річна жінка.
9:40 с. Подоли, Куп’янський район: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж. Постраждала жінка.
9:22 с. Іванчуківка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено скління прохідної хлібоприймального пункту, автомобіль, скління вікон поруч розташованих приватних будинків.
8:26 с. Сенькове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждала жінка 75 років.
8:00 с. Іванчуківка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу постраждав чоловік 58 років.