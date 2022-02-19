По встречке на красный: в Харькове поймали водителя Lexus

В Харькове поймали водителя Lexus, который грубо нарушил Правила дорожного движения – поехал по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора. Соответствующее видео разместили очевидцы в Сети.

Так, очевидцы запечатлели, как на перекрестке проспекта Тракторостроителей и ул. Валентиновской на Салтовке водитель Lexus проехал на красный по встречной полосе, чуть не сбив пешеходов.

Как сообщили в патрульной полиции, водителя, нарушившего ПДД, вычислили и привлекли к ответственности. Свою вину автомобилист признал.

На водителя патрульные составили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрены следующие штрафы за движение на красный свет:

Штраф за проезд на красный свет светофора, согласно статье 122 КУоАП, составляет 510 грн.,

Штраф за переход по пешеходному переходу на красный свет, согласно статье 127 КУоАП, равен 255 гривнам,

Штраф за проезд велосипедиста на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 127 КУоАП, составляет 340 гривен,

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 127 КУоАП, составляет 680 грн,

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если данный маневр привел к ДТП, согласно статье 127 КУоАП, составляет 850 гривен штрафа или общественные работы на срок от 20 до 40 часов,

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет, согласно статье 123, КУоАП равен 850 грн. с изъятием транспортного средства или лишение прав на 6-12 мес. с изъятием ТС, или арест на 7-10 суток с изъятием ТС,

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет при перевозке пассажиров, согласно пункту статьи 123 КУоАП - лишение прав на 12-36 мес. с изъятием ТС или арест на 10-15 суток с изъятием ТС.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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