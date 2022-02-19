Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:23
Просмотров: 182

По встречке на красный: в Харькове поймали водителя Lexus

По встречке на красный: в Харькове поймали водителя Lexus

В Харькове поймали водителя Lexus, который грубо нарушил Правила дорожного движения – поехал по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора. Соответствующее видео разместили очевидцы в Сети.

Так, очевидцы запечатлели, как на перекрестке проспекта Тракторостроителей и ул. Валентиновской на Салтовке водитель Lexus проехал на красный по встречной полосе, чуть не сбив пешеходов.

Как сообщили в патрульной полиции, водителя, нарушившего ПДД, вычислили и привлекли к ответственности. Свою вину автомобилист признал.

На водителя патрульные составили административное постановление по ч.2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрены следующие штрафы за движение на красный свет:

Штраф за проезд на красный свет светофора, согласно статье 122 КУоАП, составляет 510 грн.,

Штраф за переход по пешеходному переходу на красный свет, согласно статье 127 КУоАП, равен 255 гривнам,

Штраф за проезд велосипедиста на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 127 КУоАП, составляет 340 гривен,

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 127 КУоАП, составляет 680 грн,

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если данный маневр привел к ДТП, согласно статье 127 КУоАП, составляет 850 гривен штрафа или общественные работы на срок от 20 до 40 часов,

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет, согласно статье 123, КУоАП равен 850 грн. с изъятием транспортного средства или лишение прав на 6-12 мес. с изъятием ТС, или арест на 7-10 суток с изъятием ТС,

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет при перевозке пассажиров, согласно пункту статьи 123 КУоАП - лишение прав на 12-36 мес. с изъятием ТС или арест на 10-15 суток с изъятием ТС.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковские нарушители парковки заплатят больше миллиона штрафов
Сегодня 08:58    41
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:55    3115
Захватила землю и поставила забор: под подозрением — директор харьковского предприятия
Сегодня 08:26    87
В Харькове вынесли приговор псевдоминеру
Сегодня 07:54    98
Из Харькова будет летать больше самолетов в Стамбул
Сегодня 06:51    118
В Харькове почтили память нацгвардейцев, погибших при обороне Дебальцево
Сегодня 06:20    151
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    179
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    262
Смертельное ДТП в Харьковской области: автомобили из кортежа Ярославского осмотрели эксперты со следователями
18.02.2022 17:05    393
Проехал по «встречке» на «красный»: в Харькове патрульные разыскали водителя Lexus, нарушившего ПДД
18.02.2022 16:04    300
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 