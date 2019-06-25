Подрыв банкомата на Алексеевке: подробности с места происшествия

Ночью на Алексеевке подорвали банкомат ПриватБатка. Взрыв возле дверей супермаркета на проспекте Победы был такой силы, что его услышали жители соседних многоэтажек. Сколько денег забрали и есть ли задержанные - далее.

Обычно этот магазин открывается в 8 утра. Тут покупают продукты люди, которые живут в соседних домах. Сегодня утром вот так выглядит вход в магазин: разбитые двери, стекла на полу и проводка, свисающая с потолка.

Рвануло около трёх ночи, рассказывает директор магазина Виктор Дарабан. Говорит: травмированных нет. Ночью магазин на сигнализации, охранников нет.

Виктор Дарабан, директор магазина

Произошел взрыв, закачали банкомат газом, подорвали. Предварительно по видеонаблюдению, 3 человека было видно, есть подозрение, что один из них пострадал

Видео с камер наблюдения Дарабан передал в полицию. По его словами, предварительная сумма убытков магазину — почти 200 тысяч. Пока что банк отказался участвовать в ремонте помещения. В то же время пресс-секретарь ПриватБанка сообщил: объявлено вознаграждение в 50 тысяч гривен за любую информацию про воров.

Люди, которые живут рядом, в ужасе от случившегося.

Светлана, харьковчанка

Ну как, на что было похоже...Взрыв самый настоящий , мы еще подумали - машину взорвали , выскочили на балкон и смотрим - под подъездом горит

Подрыв банкомата полиция расследует за двумя статьями — кража и уничтожение имущества. Сколько денег украли, полиция не говорит.

Ольга Грабар, гл.специалист отдела коммуникаций полиции Харьковщины

После осмотра места событий было установлено, что неизвестные взорвали банкомат, находящийся в продуктовом магазине. Эксперты установили, что всередине банкомата взорвалась газовоздушная смесь

В этом году на Харьковщине это уже шестой случай, когда взрывают банкоматы. Виновных до сих пор ищут.

Агентство Телевидения Новости