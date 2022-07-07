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Поліцейські розшукали підлітка, який не повернувся з прогулянки
07 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 15-річного хлопця, який напередодні пішов на прогулянку та не повернувся додому.
В ході проведення розшукових заходів працівники ювенальної превенції Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області протягом кількох годин знайшли хлопця на території одного з ринків міста. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.
Поліцейські повернули розшукуваного матері. З хлопцем та його батьками працівники поліції провели профілактичну бесіду.