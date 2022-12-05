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Поліція встановлює обставини падіння автівки в річку в Ізюмі

Поліція встановлює обставини падіння автівки в річку в Ізюмі

27 листопада близько 14:40 на понтонній переправі через річку Сіверський Донець, яка розташована між вулицями Харківська та Суходольська в місті Ізюм Харківської області, водій ВАЗ 2101 під час перетину переправи наїхав на металевий відбійник. Автомобіль впав у річку.

41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці просять звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: Харків, вул. Маяковського, 22.

Агентство Телевидения Новости

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