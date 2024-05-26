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«Посмотрите, они тоже нас ударили!» - нытье с болот

«Посмотрите, они тоже нас ударили!» - нытье с болот

"Белгород зовёт!"

Так вот как российские СМИ освещают инцидент в любимом Белгороде, попавший кто знает чем. россияне утверждают, что это был украинский удар.

Ну, конечно, после того, как вы убили и покалечили десятки в харьковском гипермаркете, это единственный способ оправдать свое преступление: «Посмотрите, они тоже нас ударили!» А я мог бы даже предположить, что они специально обстреливали свой город с этой целью. Но я не буду.

Присмотритесь к характеру повреждений здания. Не характерно, например, для 122 мм ракеты или даже 152-мм снаряда (с учётом того, что это был намеренный огонь).

Это больше похоже на 1,5-тонную авиационную бомбу типа ФАБ-1500М54, падающую на здание, у которого сбой умный модуль UMPC. Эта версия подтверждается повреждениями, характерными для ударного проникновения крыши, отсутствием осколочных элементов при взрыве боеприпасов (если бы он был), волной на нижнем этаже от тяжелого предмета, который попал в фундамент, но не взорвался.

То есть Аэрокосмические войска россии после кровавой атаки на Харьков планировали продолжить налёт, но одна из бомб, как бывало не раз, провалилась и упала на Белгород. Но, конечно, виноваты украинцы

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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