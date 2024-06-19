Правоохоронці показали наслідки обстрілів дитячого табору та будинків у Харкові та області

19 червня близько 16:20 війська рф завдали авіаудари по Харкову. У Київському районі зафіксовано влучання по території дитячого табору.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Отримала поранення 39-річна співробітниця. У Шевченківському районі — ще два влучання по території теж дитячого табору. Також пошкоджено сусідній приватний житловий будинок. Гострої реакції на стрес зазнала 47-річна працівниця дитячого табору.

Близько 16:30 ворог завдав авіаударів по приватному житловому сектору у с. Вільхівка Харківського району. Загинула 49-річна жінка, 59-річний чоловік отримав поранення.

За попередніми даними, для ударів по Харкову та Вільхівці зс рф застосували модифіковані авіабомби УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф.

Орієнтовно о 16:00 російські військові завдали авіаційного удару по с. Новоосинове Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння та авто. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 51-річну мешканку. Контузію отримали 73-річна жінка та 66-річний чоловік.

Також сьогодні вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Ізюмського району: пошкоджено понад 10 житлових будинків.

За процесуального керівництва Київської, Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова та Харківської, Купʼянської, Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости