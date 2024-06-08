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Профспілка Samsung організувала страйк: він є першим в історії компанії

Профспілка Samsung організувала страйк: він є першим в історії компанії

У Південній Кореї в п’ятницю, 7 червня, профспілка National Samsung Electronics Union організувала перший в історії компанії страйк, про який стало відомо наприкінці травня.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про профспілку National Samsung Electronics Union (NSEU), яка налічує близько 28 000 членів – це понад п’ята частина робочої сили компанії. Тут заявили, що припинять роботу на один день, щоб вимагати підвищення зарплат.

«Мета сьогоднішнього страйку – провести змістовну розмову з керівництвом», – сказав представник NSEU.

Він також додав, що профспілка готує подальші дії, однак не конкретизував, про що саме йдеться.

Зі свого боку в компанії запевняють, що намагаються знайти спільну мову зі профспілкою.

«Ми відкрито співпрацювали з профспілкою і будемо продовжувати переговори з нею», – зазначив представник Samsung Electronics.

Водночас аналітики кажуть, що страйк компанії навряд чи негайно вплине на виробництво або поставки напівпровідників. Але така акція додасть тиску на Samsung Electronics, оскільки вона прагне до розвитку технологій ШІ та скорочує розрив у контрактному виробництві мікросхем із тайванською компанією TSMC.

Джерело: ua.news

Новости портала «Весь Харьков»

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