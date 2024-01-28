Протести у Франції: фермери палять шини, поливають гівном міста, трощать будівлі

Французькі фермери збираються заблокувати Париж і передмістя щонайменше на п'ять днів — BFMTV.

Як повідомляє канал, початок такої блокади заплановано на наступний тиждень і вже в ніч на понеділок фермери почнуть перекривати дороги до столиці, аби зупинити постачання товарів до міста.

Напередодні протестуючі підпалили будівлю митниці у комуні Нім на півдні країни. Об'єкт горів понад годину, і пожежники не могли впоратися з вогнем, повідомив префект департаменту Гар Жером Боне. Наразі поліція шукає винних.

Тим часом у Нарбонні на південному заході країни демонстранти повністю знищили будівлю соціальної страхової служби. Фермери привезли висохлі виноградні лози, звалили їх біля будівлі Mutualité sociale agricole (MSA, Взаємне сільськогосподарське страхування), а потім підпалили.

Голова регіонального відділення MSA Софі Боннері сказала, що не може зрозуміти, в чому страхова служба завинила перед фермерами. За її словами, вона за останні кілька днів провела безліч зустрічей із представниками аграріїв, які страйкують, і завжди відгукувалася на їхні прохання надати допомогу.

Протестувати фермери почали ще з минулого четверга, вимагаючи спрощення адміністративних процедур і виступаючи проти зростання цін на дизпаливо для тракторів, а також нових заборон на використання пестицидів. Першу і другу умову вчора пообіцяв виконати французький прем'єр Габріель Атталь.

Разом із тим, представники фермерської спільноти вважають, що цього недостатньо.

Джерело: https://t.me/znua_live/132002

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