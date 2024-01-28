Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 139

Протести у Франції: фермери палять шини, поливають гівном міста, трощать будівлі

Протести у Франції: фермери палять шини, поливають гівном міста, трощать будівлі

Протести у Франції: фермери палять шини, поливають гівном міста, трощать будівлі

Французькі фермери збираються заблокувати Париж і передмістя щонайменше на п'ять днів — BFMTV.

Як повідомляє канал, початок такої блокади заплановано на наступний тиждень і вже в ніч на понеділок фермери почнуть перекривати дороги до столиці, аби зупинити постачання товарів до міста.

Напередодні протестуючі підпалили будівлю митниці у комуні Нім на півдні країни. Об'єкт горів понад годину, і пожежники не могли впоратися з вогнем, повідомив префект департаменту Гар Жером Боне. Наразі поліція шукає винних.

Тим часом у Нарбонні на південному заході країни демонстранти повністю знищили будівлю соціальної страхової служби. Фермери привезли висохлі виноградні лози, звалили їх біля будівлі Mutualité sociale agricole (MSA, Взаємне сільськогосподарське страхування), а потім підпалили.

Голова регіонального відділення MSA Софі Боннері сказала, що не може зрозуміти, в чому страхова служба завинила перед фермерами. За її словами, вона за останні кілька днів провела безліч зустрічей із представниками аграріїв, які страйкують, і завжди відгукувалася на їхні прохання надати допомогу.

Протестувати фермери почали ще з минулого четверга, вимагаючи спрощення адміністративних процедур і виступаючи проти зростання цін на дизпаливо для тракторів, а також нових заборон на використання пестицидів. Першу і другу умову вчора пообіцяв виконати французький прем'єр Габріель Атталь.

Разом із тим, представники фермерської спільноти вважають, що цього недостатньо.

Джерело: https://t.me/znua_live/132002

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Республіканці заділи демократів за живе: що стоїть за протистоянням Вашингтону та Техасу
Сегодня 06:11    204
Техасские власти начали устанавливать колючую проволоку на Игл-Пасс
27.01.2024 09:14    167
Франция обвинила россию в кампании дезинформации
27.01.2024 07:27    171
Breaking news! Техас официально вступил в состояние войны
26.01.2024 18:30    262
Учора польський прем'єр запропонував послабити законодавство про аборти
26.01.2024 08:32    200
Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши (KZPBC) требует ввести квоты на украинский сахар
20.01.2024 09:57    209
"Вогнехреща". 10 років тому
20.01.2024 08:00    488
Протести у Башкортостані посилять антикремлівські настрої поневолених народів
18.01.2024 09:20    212
У Німеччині не вщухають протести проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"
18.01.2024 08:18    171
У Грузії кілька днів тому активістка облила фарбою ікону з Сталіним
15.01.2024 07:37    205
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 