Протягом дня окупанти задіяли 9 ударних БпЛА з території білорусі: 8 з них збито

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 жовтня. 238 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136. Всі вони успішно збиті Силами оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Протягом дня противник задіяв дев’ять ударних БпЛА Shahed-136 з території білорусі. Вісім з них збито.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє.

На Куп’янському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости