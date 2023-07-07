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«Провал контрнаступу ЗСУ» та «підготовка до провокації на ЗАЕС». Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

«Провал контрнаступу ЗСУ» та «підготовка до провокації на ЗАЕС». Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 3-5 липня поширювали такі наративи:

▶️ Україна провалила контрнаступ і втратила багато техніки. Канали дискредитують західну зброю, прогнозують ескалацію від ЗСУ напередодні саміту НАТО та пишуть, ніби Захід втомився від війни в Україні та наполягатиме на переговорах.

▶️ Україна готує провокацію на ЗАЕС, аби прикрити невдачі при контрнаступі. Пропагандисти стверджують, що росії немає сенсу влаштовувати аварію на станції, та применшують наслідки можливої аварії.

▶️ Інші теми. «вагнерівців» росіяни називають новими афганцями, фейкороби стверджують, що сили ППО не захищають цивільних українців. Також пропагандисти пишуть, що в Україні пропагують ЛГБТ.

Джерело: https://t.me/spravdi/31198

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