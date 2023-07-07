«Провал контрнаступу ЗСУ» та «підготовка до провокації на ЗАЕС». Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій
Прокремлівські Telegram-канали 3-5 липня поширювали такі наративи:
▶️ Україна провалила контрнаступ і втратила багато техніки. Канали дискредитують західну зброю, прогнозують ескалацію від ЗСУ напередодні саміту НАТО та пишуть, ніби Захід втомився від війни в Україні та наполягатиме на переговорах.
▶️ Україна готує провокацію на ЗАЕС, аби прикрити невдачі при контрнаступі. Пропагандисти стверджують, що росії немає сенсу влаштовувати аварію на станції, та применшують наслідки можливої аварії.
▶️ Інші теми. «вагнерівців» росіяни називають новими афганцями, фейкороби стверджують, що сили ППО не захищають цивільних українців. Також пропагандисти пишуть, що в Україні пропагують ЛГБТ.
Джерело: https://t.me/spravdi/31198