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Після підриву Каховської ГЕС росіяни підірвали водосховище на Новопавлівському відрізку

Після підриву Каховської ГЕС росіяни підірвали водосховище на Новопавлівському відрізку

Про це сказав речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок підриву дамби біля села Новодарівка Пологівського району Запорізької області затопило обидва береги річки Мокрі Яли.

Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних дій українського війська це не впливає.

Джерело: https://t.me/znua_live/97520

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