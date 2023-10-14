Після скандалу з неякісними китайськими турнікетами та аптечками у Міноброни анонсували масштабну перевірку

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, цим займеться медичний департамент МОУ, наказ про створення якого підписав міністр Умєров.

Калмикова додала, що Україна працює із західними партнерами щодо підтвердження якості українських турнікетів тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США.

"Наразі в ЗСУ є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні", — сказала заступниця міністра.

Джерело: https://t.me/znua_live/116784

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