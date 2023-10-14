Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 85

Після скандалу з неякісними китайськими турнікетами та аптечками у Міноброни анонсували масштабну перевірку

Після скандалу з неякісними китайськими турнікетами та аптечками у Міноброни анонсували масштабну перевірку

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, цим займеться медичний департамент МОУ, наказ про створення якого підписав міністр Умєров.

Калмикова додала, що Україна працює із західними партнерами щодо підтвердження якості українських турнікетів тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США.

"Наразі в ЗСУ є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Після впровадження стандартизації, аптечки та турнікети, які надійшли у військові частини від держави, будуть перевірені. Аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать та замінять на якісні", — сказала заступниця міністра.

Джерело: https://t.me/znua_live/116784

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу
Сегодня 10:50    69
Ізраїль заявляє, що завдає ударів по частинах секретного лабіринту тунелів, які ХАМАС збудував під сектором Газа
Сегодня 10:36    65
Системне розслідування злочинів зрадників: за матеріалами ДБР до суду направлено ще 5 обвинувальних актів
Сегодня 10:23    74
Журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл під час зйомок у Лівані, одна людина загинула, троє поранені
Сегодня 10:10    75
Як «воєнне православʼя» росії шкодить дітям
Сегодня 09:57    86
Рашисты грозятся отбирать украинских детей у родителей, которые не оформили паспорт рф
Сегодня 09:45    81
Поліція почала розслідування щодо Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок
Сегодня 09:33    91
Україна вперше з початку повномасштабної війни робить більше артилерійських пострілів на день, ніж росія
Сегодня 09:09    95
Князев снимал элитную квартиру за тысячу гривень в месяц - НАЗК
Сегодня 08:57    103
Чому так важливо визнавати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Сегодня 08:35    126
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 