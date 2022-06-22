Путин единолично убил Россию. Наука и экономика

Путин, взяв полную власть в конце 1999, выстроил паразитарно-иждивенческую модель экономики.

Энергетические ресурсы - это фактически "допинг" для экономики: они должны применяться для улучшения экономических показателей страны, служить источником "лёгких" и быстрых денег для быстрых реформ, но они не могут в долгосрочной перспективе являться экономической опорой.

Давайте представим, что вы получили в наследство несколько килограмм золота. Вы его успешно продаете небольшими порциями, обеспечивая себе приличный уровень жизни. Но при этом вы никоим образом не инвестируете в себя - вы не проходите обучение в университете, не открываете частный бизнес...

Вопрос следующий - чем вы будете заниматься, когда золото закончится?

Путин лично возглавил систему, которая разрушила науку, промышленность, образование...

Путин думает исключительно о сиюминутных выгодах. Апогеем стал "энергетический кризис", развязанный в последние годы на искусственном снижении уровня поставок на Запад.

Сиюминутная выгода достигнута - Россия получает больше здесь и сейчас, а на Западе поднялась инфляция.

Было ли такое решение эффективным? Нет, оно такое же идиотское, как и все предыдущие решения за 22 года правления.

Фактически Путин лично уничтожил всю систему энергетических лоббистов, которых сам и создал в Европе.

Теперь Запад не по собственной инициативе, а по причине путинского неуместного хода, начал не просто отказываться от российской энергии - он ее начал замещать как альтернативными поставщиками, так и альтернативными источниками, что в перспективе нескольких десятилетий сделает Европу полностью энергонезависимой.

Тенденция следующая - мир от глобализации действительно перешёл в фазу протекционизма, однако этот протекционизм существенно отличается от предыдущих этапов глобального развития. Новый этап основан не на людской массе, а на людских индивидуальностях ("мир идей", в которой "человек незаменим", ввиду своей креативной способности) и высоких технологиях (уникальность производства обеспечивается технологиями, недоступными всем остальным; таким образом мир переходит от фазы "специализации" в фазу "уникализации").

Если раньше, вы могли производить условно и бутылки, и напитки, но вам по объемам было выгоднее производить что-то одно и импортировать второе, то сейчас мир выстраивается в систему, в которой субъектность возможна лишь при уникальном производстве, недоступном в сколько-нибудь серьезном масштабе для остальных (чипы в Тайване).

Мы видим переход от труда людей к труду роботов, что существенно снижает ценность людского потенциала как фактора численности.

Именно из-за этого Запад как центр притяжения науки и мысли выиграет цивилизационную войну, а Восток ее проиграет. Люди как масса не имеют значения. Важны лишь люди как индивиды с несистемным мышлением. Собственно поэтому мы увидим кризис консервативной идеи, основанной на традициях - традиции - это ограничения для мышления. Выиграют те, кто не просто сдвинет рамки, а полностью их уничтожит.

Москва за время правления Путина бездарно слила перспективную молодежь и науку, трансформируя центр притяжения науки в трясину, воняющую канализацией.

У России нет не просто научной базы - у России даже нет источников, которые эту базу способны создать с нуля. Уехали все. А Россия продолжает тыкать свою "традиционную идею" при ограничении свободы личности, разрушая ее последние остатки.

Я помню при Ельцине в Москву приезжали из Лондона с мыслью "Это новый рынок. Тут есть возможность для неожиданного рывка, а у нас рынок "законсервировался".

Теперь происходит обратный процесс - бизнес покидает Россию, потому что "в этой пустыне нечего делать".

Путин лично перечеркнул возможность для дальнейшего существования России.

Источник: https://t.me/cynic2020

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