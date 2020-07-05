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Путину пожаловались на мороженое «Радуга» из-за ЛГБТ-пропаганды

Путину пожаловались на мороженое «Радуга» из-за ЛГБТ-пропаганды

Председатель «Союза женщин России», бывший член Совета Федерации и член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на рекламу мороженого «Радуга». По её мнению, в ней присутствует пропаганда ЛГБТ-ценностей.

— Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами… Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». <> Это косвенно, но всё-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался, в том числе, и на данном посольстве, — заявила Лахова, имея в виду здание посольства США в Москве, на котором в конце июня был вывешен радужный флаг.

Путин, комментируя появление флага на здании, сказал, что, вывесив его, сотрудники показали, кто работает в этом здании. Глава государства также заявил, что в России нет дискриминации из-за сексуальной ориентации.

Путину пожаловались на мороженое «Радуга» из-за ЛГБТ-пропаганды

Источник: breakingmad.me

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