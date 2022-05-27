Путін ціною великих втрат прогризає землю на Донбасі – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російські сили продовжують “прогризати землю” на Донбасі в Україні, додавши, що Путін досягає повільного, але відчутного прогресу.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє “Європейська правда“.

“Боюсь, що Путін, ціною великих втрат для себе та російських військових, продовжує прогризати землю на Донбасі”, – сказав він.

“Він продовжує домагатися поступового, повільного, але, боюсь, відчутного прогресу, і тому абсолютно необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовому плані” – додав він.

Джонсон зазначив, що Україні потрібно більше наступальних озброєнь, у тому числі реактивних систем залпового вогню великої дальності.

“Я думаю, дуже і дуже важливо, щоб нас не заколисував неймовірний героїзм українців, які відтіснили росіян від воріт Києва”, – додав Джонсон.

Він також прокоментував потенційні переговори України з Путіним, повторивши своє порівняння президента РФ з крокодилом.

Агентство Телевидения Новости