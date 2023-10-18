Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 35

путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони

путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Одним з головних самообманів путіна та його оточення 600 днів тому, нагадаємо, були віра в слабкість президента України Зеленського та ЗСУ. Саме звідси – бронювання столиків в київських ресторанах окупантами.

Мантри на кшталт «українці та росіяни – один народ, який роз’єднує Захід» – лише похідна від цієї зухвалої самовпевненості (до речі, цю мантру час від часу повторює лише путін і керівник рпц гундяєв. Решта: починаючи з медведєва і завершуючи останнім «коцем» – навіть не приховують, що налаштовані винятково на знищення українців).

Насправді, 16 жовтня американський інститут дослідження громадської думки Gallup опублікував результати великого дослідження, яке наочно довело, що через 600 днів після початку повномасштабного вторгнення підтримка українцями і президента Зеленського, і ЗСУ залишається на рівні, близькому до рекордних показників, встановлених ще у перші місяці війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/34073

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков
Сегодня 09:50    42
Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк
Сегодня 09:38    60
СБУ ліквідувала ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю
Сегодня 09:26    65
Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії
Сегодня 09:14    76
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    75
Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна
Сегодня 08:45    77
187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито
Сегодня 08:33    93
Карта наиболее жирных целей для ударов ATACMS выглядят примерно так
Сегодня 08:22    108
Харківщина. 18 жовтня
Сегодня 08:20    80
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом
Сегодня 08:12    99
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 