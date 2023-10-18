путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Одним з головних самообманів путіна та його оточення 600 днів тому, нагадаємо, були віра в слабкість президента України Зеленського та ЗСУ. Саме звідси – бронювання столиків в київських ресторанах окупантами.

Мантри на кшталт «українці та росіяни – один народ, який роз’єднує Захід» – лише похідна від цієї зухвалої самовпевненості (до речі, цю мантру час від часу повторює лише путін і керівник рпц гундяєв. Решта: починаючи з медведєва і завершуючи останнім «коцем» – навіть не приховують, що налаштовані винятково на знищення українців).

Насправді, 16 жовтня американський інститут дослідження громадської думки Gallup опублікував результати великого дослідження, яке наочно довело, що через 600 днів після початку повномасштабного вторгнення підтримка українцями і президента Зеленського, і ЗСУ залишається на рівні, близькому до рекордних показників, встановлених ще у перші місяці війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/34073

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