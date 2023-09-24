Рекордам войны таки быть

15 сентября я отмечал тенденцию к очередным рекордам по количеству уничтоженной техники российских оккупационных войск.

И не пришлось ждать конца месяца, ведь к концу 3-й недели рекорды отчётливо вырисовались.

Как и ожидалось, очередной рекорд будет установлен по количеству уничтоженной ствольной артиллерии. За 3 недели сентября было уничтожено 680 единицы. Для абсолютного рекорда нужно уничтожить ещё 12 стволов. Как думаете, СОУ справятся с этой непосильной задачей за оставшуюся неделю?

Неделю назад я прогнозировал, что к концу сентября количество уничтоженной российской ствольной артиллерии может превысить 750 ед. Интересно, превысит?

Второй рекорд, который ожидался - потери РСЗО. На сегодняшний день это 54 единицы. Сможет ли до конца месяца он составить более 70? Время покажет, но с учётом тактики применения РСЗО врагом можно утверждать, что это вполне реально.

В настоящее время, из-за критического дефицита ствольной артиллерии по ряду направлений, РОВ вынуждены подтягивать РСЗО ближе к линии фронта. Кроме того, СОУ с недавних пор стали регулярно применять высокоточные М142 HIMARS для точечного отстрела РСЗО РОВ.

И третий ожидаемый рекорд - это автотранспорт, который составляет 707 единиц, что является вторым показателем за весь период полномасштабного вторжения в Украину. И с учётом отстрела автотранспорта РОВ я почему-то уже не сомневаюсь в возможности превзойти мартовский результат 2022, когда российские логистические колонны выносились нон-стоп. Логистика ужимается, а обычные буханки используются там, где должны использоваться ББМ, с которыми острейший дефицит у РОВ.

Что же, какие будут окончательные результаты увидим в конце месяца, но и промежуточные уже говорят более чем просто о многом.

Слава нації!

Графики: МінФін

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20143

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