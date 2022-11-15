Reuters: російське програмне забезпечення, замасковане під американське, потрапляє в програми армії США

Тисячі програм для смартфонів в онлайн-магазинах Apple (AAPL.O) і Google (GOOGL.O) містять комп’ютерний код, розроблений технологічною компанією Pushwoosh, яка представляє себе як розташована в Сполучених Штатах. , але насправді є російським, виявило Reuters.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC), головне агентство Сполучених Штатів з боротьби з основними загрозами для здоров'я, заявили, що їх обманули, вважаючи, що Pushwoosh базується в столиці США. Дізнавшись про російське коріння від Reuters, компанія видалила програмне забезпечення Pushwoosh із семи загальнодоступних додатків, посилаючись на проблеми безпеки.

Джерело: internetua.com

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