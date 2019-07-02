Резонансное ДТП на Пушкинской. Следственный судья вынес решение о задержании иностранца сбежавшего из страны

Иностранцу, который около недели назад в состоянии алкогольного опьянения за рулем евробляхи сбил девушку на пешеходном переходе - недавно вручили уведомление о подозрении через посла Королевства Марокко в Украине. И уже в понедельник рассказывает представитель потерпевшей девушки Евгений Мельниченко, появилось постановление следственного судьи о разрешении на его задержание.

Представитель потерпевшей Евгений Мельниченко по телефону

Суд разрешил задержание этого иностранного студента, бывшего кстати студента, он отчислен из фармуниверситета он там не учился. То есть он не учился, постоянного места жительства у него в Украине не было, работы не было и тем не менее следователь которая дежурная выезжала на место ДТП приняла решение его отпустить вообще.

Искать виновника ДТП стал уже другой следователь, после того как событие стало резонансным, рассказывает Евгений Мельниченко. Больше всего представителя потерпевшей девушки возмущает то, что иностранцу, по его словам, буквально дали возможность спокойно покинуть страну. Евгений Мельниченко уже подал жалобы с требованием о служебном расследовании, дабы уволить с должности следователя, которая допустила, по мнению Мельниченко, такое бездействие. А также чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто вовремя не отреагировал.

Представитель потерпевшей Евгений Мельниченко по телефону

Она права даже у него не забрала, она водительское удостоверение марокканское сфотографировала и паспорт и всё. Если бы забрала бы она паспорт он бы не улетел из страны. Слава богу, что она чудом выжила вообще. Там бы при таком ударе до смерти оставалось очень мало. Это чудо, что человек выжил.

Сейчас, говорит Евгений Мельниченко, потерпевшая проходит лечение. Травмы, которые она получила после аварии тяжелые. Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.

Агентство Телевидения Новости