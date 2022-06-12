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12.06.2022 17:40
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РФ намагається збільшити свої війська в Україні, але це може погано вплинути на їхню бойову міць – британська розвідка

РФ намагається збільшити свої війська в Україні, але це може погано вплинути на їхню бойову міць – британська розвідка

Росія прагне збільшити чисельність своїх військ в Україні, але це може зменшити «довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць», повідомляє Радіо Свободи з посиланням на міністерство оборони Британії та їхнідані розвідки.

«Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад, як правило, задіюють в операціях максимум два зі трьох батальйонів», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що треті батальйони в складі бригад часто не повністю укомплектовані – Росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні.

«Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», – додають у розвідці.

У Міноборони Британії також зауважують, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для поступового захоплення території в Сєвєродонецьку та навколо нього.

Агентство Телевидения Новости

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