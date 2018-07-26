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Рядом со зданием Минобороны военный совершил акт самосожжения (видео)
В Киеве возле здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег.
Об этом сообщает ZIK.
Сергей Ульянов уже два года пытается в суде отстоять равные права с участниками боевых действий. В знак протеста он решил поджечь себя возле здания Министерства Обороны.
Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.
Позже пострадавшему оказывали помощь врачи скорой помощи.
Темы: Минобороны, самосожжение
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