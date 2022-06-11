Росія порушила близько 400 міжнародних договорів за час війни проти України
«Тільки за час війни росії проти України – а вона триває, я нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року – росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави», – сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
Що саме порушила країна-агресор:
● статут ООН;
● конвенцію ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму;
● конвенцію ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
● корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;
● міжнародну конвенцію для захисту усіх осіб від насильницького зникнення;
● конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;
● конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
● конвенцію ООН з морського права.
Крім цього, за його словами, російська держава порушила й фундаментальні документи для Європи:
● заключний акт НБСЄ 1975 року;
● європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;
● статут Ради Європи.
«І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі», – зазначив президент.
Источник: https://t.me/spravdi/10418