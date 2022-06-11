Росія порушила близько 400 міжнародних договорів за час війни проти України

«Тільки за час війни росії проти України – а вона триває, я нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року – росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави», – сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

Що саме порушила країна-агресор:

● статут ООН;

● конвенцію ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму;

● конвенцію ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;

● корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;

● міжнародну конвенцію для захисту усіх осіб від насильницького зникнення;

● конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;

● конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

● конвенцію ООН з морського права.

Крім цього, за його словами, російська держава порушила й фундаментальні документи для Європи:

● заключний акт НБСЄ 1975 року;

● європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;

● статут Ради Європи.

«І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі», – зазначив президент.

Источник: https://t.me/spravdi/10418

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