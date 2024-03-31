Росіяни обстріляли Харківщину «Ураганами»: загинув 19-річний хлопець
31 березня близько 00:35 російські військовослужбовці здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав чоловік 27 років. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.
За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган».
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).