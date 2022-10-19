Росіяни влучили ракетою по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині: виникла пожежа

Війська росії 19 жовтня атакували ракетами Бурштинську теплову електростанцію біля міста Бурштин Івано-Франківської області.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Через обстріл на ТЕС почалася пожежа. Люди не постраждали.

«Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи богу, жертв немає», – сказала Онищук.

Дорогу навколо станції перекрили, але є обʼїзд через навколишні села.

Голова Івано-Франківської ОВА закликала мешканців області обмежити використання електричних приладів з 17:00 до 23:00.

Згодом Світлана Онищук повідомила, що рятувальники загасили пожежу на станції.

Збройні сили України 19 жовтня збили чотири крилаті ракети та 10 дронів іранського виробництва.

Агентство Телевидения Новости