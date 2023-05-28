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росіяни загадили мінами 174 тисячі кв км українських теріторій
Около 174 тыс. кв. км украинских территорий, включая морские акватории, считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами вследствие широкомасштабного вторжения России, - Минобороны
Потенциально загрязненными считаются все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, находящиеся во временной оккупации и подвергшихся авиационным и ракетным ударам.
Площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование, составляет 45 тыс. кв. км, из которых 17 тыс. кв. км – земли с/х назначения.
Джерело: https://t.me/u_now/98577