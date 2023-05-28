Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 53

росіяни загадили мінами 174 тисячі кв км українських теріторій

росіяни загадили мінами 174 тисячі кв км українських теріторій

Около 174 тыс. кв. км украинских территорий, включая морские акватории, считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами вследствие широкомасштабного вторжения России, - Минобороны

Потенциально загрязненными считаются все территории, на которых велись или ведутся активные боевые действия, находящиеся во временной оккупации и подвергшихся авиационным и ракетным ударам.

Площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование, составляет 45 тыс. кв. км, из которых 17 тыс. кв. км – земли с/х назначения.

Джерело: https://t.me/u_now/98577

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Благословляє контрнаступ ЗСУ": хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва
Сегодня 10:08    30
Одна компанія вже відправила 500 дронів: як Росія обходить санкції через Казахстан
Сегодня 09:03    86
Харківщина, 28 травня
Сегодня 08:56    84
Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю!
Сегодня 08:50    100
Ціни на газ різко знизились: плани Росії провалилися
Сегодня 08:38    125
Електронний рецепт на ліки: як його отримати та купувати препарати по-новому
Сегодня 08:26    136
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:23    108
Внаслідок операції у Бєлгородській області, була зібрана важлива для української розвідки інформація
Сегодня 08:14    125
ISW, 27 мая
Сегодня 08:10    120
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:04    130
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 