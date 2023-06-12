Коли ми говоримо про те, до яких жахливих наслідків для екології призвело знищення росіянами Каховської ГЕС, варто згадати, що один грандіозний злочин вони вже в цих краях вчинили. Вони втопили країну, якою захоплювався ще Геродот, – а він вірив, що мандрує шляхами самого Геракла. Вони знищили Великий Луг, котрий був батьком українського козацтва. Вони зруйнували екосистему, у якій рідкісні рослини були сусідами рідкісних тварин. І зараз їхні спадкоємці висадили у повітря електростанцію, яка поховала Великий Луг.

Український Геракл розплющив очі на дні штучного моря, що з'явилося під зникаючою водою. Ще трохи – і він підніметься на ноги, повстане, як і належить античним героям.

Росіяни звільнили богатиря. (с) Віталій Портников

https://zbruc.eu/node/115613

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