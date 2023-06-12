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Росіяни звільнили богатиря (с)

Росіяни звільнили богатиря (с)

Коли ми говоримо про те, до яких жахливих наслідків для екології призвело знищення росіянами Каховської ГЕС, варто згадати, що один грандіозний злочин вони вже в цих краях вчинили. Вони втопили країну, якою захоплювався ще Геродот, – а він вірив, що мандрує шляхами самого Геракла. Вони знищили Великий Луг, котрий був батьком українського козацтва. Вони зруйнували екосистему, у якій рідкісні рослини були сусідами рідкісних тварин. І зараз їхні спадкоємці висадили у повітря електростанцію, яка поховала Великий Луг.

Український Геракл розплющив очі на дні штучного моря, що з'явилося під зникаючою водою. Ще трохи – і він підніметься на ноги, повстане, як і належить античним героям.

Росіяни звільнили богатиря. (с) Віталій Портников

https://zbruc.eu/node/115613

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