російка "wunderwaffe" не вирішила долю війни

До повномасштабного вторгнення Росія просувала імідж своїх ракетних комплексів "Іскандер" як надпотужної зброї. Вона мала б вирішувати долю війн за кілька масованих пусків.

Ця "wunderwaffe" (дивовижна зброя з німецької), за твердженням росіян, здатна не лише зламати опір ворожої армії, а й побороти протиракетну оборону НАТО.

За 15 місяців від початку великої війни Росія застосувала, за даними українського міноборони, близько 800 балістичних і крилатих "Іскандерів".

Утім, ні в лютому 2022 року, ні в травні 2023-го долю російсько-української війни це не вирішило.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17252

Новости портала «Весь Харьков»