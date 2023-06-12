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російка "wunderwaffe" не вирішила долю війни

російка wunderwaffe не вирішила долю війни

До повномасштабного вторгнення Росія просувала імідж своїх ракетних комплексів "Іскандер" як надпотужної зброї. Вона мала б вирішувати долю війн за кілька масованих пусків.

Ця "wunderwaffe" (дивовижна зброя з німецької), за твердженням росіян, здатна не лише зламати опір ворожої армії, а й побороти протиракетну оборону НАТО.

За 15 місяців від початку великої війни Росія застосувала, за даними українського міноборони, близько 800 балістичних і крилатих "Іскандерів".

Утім, ні в лютому 2022 року, ні в травні 2023-го долю російсько-української війни це не вирішило.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17252

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