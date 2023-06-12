Сегодня 10:03
Просмотров: 195
російка "wunderwaffe" не вирішила долю війни
До повномасштабного вторгнення Росія просувала імідж своїх ракетних комплексів "Іскандер" як надпотужної зброї. Вона мала б вирішувати долю війн за кілька масованих пусків.
Ця "wunderwaffe" (дивовижна зброя з німецької), за твердженням росіян, здатна не лише зламати опір ворожої армії, а й побороти протиракетну оборону НАТО.
За 15 місяців від початку великої війни Росія застосувала, за даними українського міноборони, близько 800 балістичних і крилатих "Іскандерів".
Утім, ні в лютому 2022 року, ні в травні 2023-го долю російсько-української війни це не вирішило.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17252
Темы: війна, пропаганда, росія, україна