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Російські хакери полюють в Україні за розслідуваннями воєнних злочинів

Російські хакери полюють в Україні за розслідуваннями воєнних злочинів

Російські шпигуни використовують хакерів для здійснення кібератак на комп’ютерні системи правоохоронних органів України, намагаючись ідентифікувати та отримати докази, пов’язані з імовірними російськими воєнними злочинами.

Як передає Укрінформ, про це голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь повідомив у інтерв’ю агентству Reuters.

Щиголь розповів, що хакери, які працюють із зовнішніми, внутрішніми та військовими спецслужбами Росії, активізували кампанії цифрового вторгнення проти Офісу Генерального прокурора України його відділів, які документують воєнні злочини.

«Відбулася зміна напрямку, від фокусування на енергетичних об’єктах до правоохоронних органів, які раніше не так часто ставали об’єктами нападів. Цей зсув у бік судів, прокуратури та правоохоронних органів свідчить, що хакери збирають докази про російські воєнні злочини в Україні», – сказав очільник Держспецзв'язку, додавши, що метою таких дій є слідкування за розслідуваннями злочинів російської армії в Україні.

Окрім цього, російські хакери вдавалися до спроб атакувати державні органи та отримати доступ до їхніх серверів електронної пошти, сказав Щиголь. Він також зазначив, що групи, які вдалося ідентифікувати як такі, що займаються злочинною кібердіяльністью, є частиною ГРУ та ФСБ Росії.

За даними Щиголя, кількість інцидентів кібербезпеки, задокументованих службами Держспецзв'язку, зросла на 123% за перше пів річчя цього року, як порівняти з другою половиною 2022 року.

Зв’язківець заявив, що у відомстві також наявні докази того, що російські хакери отримували доступ до приватних камер відеоспостереження в Україні, щоб стежити за результатами ударів ракетами дальньої дії та безпілотниками, а також до систем, які надають інформацію про стабільність енергетичної мережі.

За прогнозами Щиголя, кібератаки на енергетичну інфраструктуру повторяться і цієї зими.

«Потрібно розуміти, що кібервійна не закінчиться навіть після перемоги України на полі бою», – додав він.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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