Російські війська, відступаючи з Харківщини, підірвали мости через Сіверській Донец

Рашистські підрозділи, тікаючи з території Харківської області, підірвали кілька стратегічно важливих мостів через Сіверський Донець. Про це пише Главком з посиланням на американське видання CNN.

Супутникові знімки, які отримало видання, підтверджують обвалення ділянок мостів на Сіверському Донці в районі сіл Рубіжне та Старий Салтів, які нещодавно були звільнені українськими військами.

Крім того, супутниковий знімок від Європейського космічного агентства засвідчив, що окупанти підірвали міст на Печенізькому гідровузлі.

У північній частині Харківській області, зазначило видання, залишилося тільки два невеличкі мости через Сіверський Донець в районі населених пунктів Огірцеве та Бугруватка.

Агентство Телевидения Новости