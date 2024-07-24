Російська ракета вдарила по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD у Харкові: дані прокуратури

У Харкові 24 липня окупанти завдали двох ракетних ударів по Немишлянському району – о 5:15 та о 5:25. Внаслідок обстрілу пошкоджено офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару рф пошкоджено шість автомобілів FSD», – йдеться в повідомленні.

За другою адресою пошкоджено приватний житловий будинок.

Як повідомили в прокуратурі, точний тип ракет, якими ворог вдарив по місту, наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости