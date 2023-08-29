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россия осенью будет обстреливать энергосистему Украины, но массированных атак, как прошлой осенью, скорее всего, не будет, - ГУР

россия осенью будет обстреливать энергосистему Украины, но массированных атак, как прошлой осенью, скорее всего, не будет, - ГУР

Враг изучает энергетические объекты Украины, их уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков, заявил генерал-майор Вадим Скибицкий.

Тактика и подход потенциальных ударов россии будут зависеть от того, насколько методически правильно она определит критические для нас объекты. Это может быть и 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. И массированный удар разными видами вооружения - беспилотниками и ракетами. Но вряд ли рф будет выпускать по 70-100 ракет за одну атаку, так как боится истощить свой запас (https://t.me/u_now/110273) ракет.

Из-за ограниченности запасов россия чередует классы ракет, более тщательно выбирают цели и маршруты пролета, быстрее принимают решение о нанесении ударов. Например, когда они получают информацию о необходимости срочного поражения цели, тогда применяются более точные скоростные ракеты, расположены вдоль всей границы и на оккупированных территориях. Их сложнее сбить.

Джерело: https://t.me/u_now/110303

Новости портала «Весь Харьков»

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