Россия планировала захватить часть регионов Украины и провести там референдумы. Но план провалился, - британская разведка

● Центральная часть первоначального плана вторжения России, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

● Тот факт, что России удалось только навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине.

● Граждане Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией.

Источник: https://t.me/u_now/48776

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