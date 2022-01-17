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Российские оккупанты довели до разрухи собор в Херсонесе

Российские оккупанты довели до разрухи собор в Херсонесе

В Крыму разрушается знаменитый Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе. Согласно сообщениям жителей временно оккупированного Российской Федерацией украинского полуострова, собор становится опасным для прихожан и отдыхающих. Об этом информирует издание Флот 2017.

О необходимости провести реконструкцию собора еще в 2018 году заявило «Севастопольское благочиние», оно и обратилось в фонд с просьбой рассмотреть такую возможность, а за последние три года состояние храма заметно ухудшилось.

«Прежде всего речь идет о необходимости провести ремонт кровли – крыша течет как решето — и фасадные работы. Но главное – устранить основную причину неприятностей, разрушающих здание как снаружи, так и изнутри: обеспечить нормальную работу всех инженерных систем», — заявил руководитель службы заказчика фонда «Моя история» Александр Галкин.

Последние серьезные работы на объекте проводились еще до оккупации РФ полуострова, а сегодня разрушение ускорилось из-за значительного увеличения потока отдыхающих.

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе — православная святыня, которая увековечила принятие христианства князем Владимиром. Храм-памятник поражает своим величием, красотой и пропорциональностью линий. Свято-Владимирский собор был заложен в 1861 году.

Источник: sprotyv.info

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