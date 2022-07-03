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Миф о братских народах. Даты и факты

Миф о братских народах. Даты и факты

1622 — приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 — осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 — реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 — разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 — закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 — Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 — принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 — разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 — запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 — запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 — указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 — запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 — запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 — постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 — запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 — кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 — окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 — письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 — телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 — операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 — массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 — приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 — запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 — запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 — начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.

1989 — постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 — принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.

Источник: https://t.me/vekha/43000

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