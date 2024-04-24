Естонія може закрити храми російської православної церкви, які є на території країни, якщо вони не вийдуть із підпорядкування Москві — телерадіокомпанія ERR

"Не можна підкорятися релігійному лідеру, який заявив, що естонська держава не повинна існувати.

Ті, хто безпосередньо підпорядковується патріарху Кірілу, тобто Москві, можуть зіткнутися з проблемою.

Якщо вони самі не приймуть жодного рішення, то держава буде змушена через суд подавати запит на примусове припинення діяльності”, — заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

За словами Ляенеметса, Міністерство внутрішніх справ Естонії підтримує ініціативу парламенту визнати на майбутньому засіданні, 2 травня, Московський патріархат таким, що підтримує терористичну воєнну агресію росії проти України із забороною діяльності в країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/145099

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