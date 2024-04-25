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BILD замислився над тим, до яких шпигунських скандалах причетна парламентська німецька партія «Альтернатива для Німеччини»

BILD замислився над тим, до яких шпигунських скандалах причетна парламентська німецька партія «Альтернатива для Німеччини»

Останнім часом дедалі більше політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» («АдН») привертають увагу своїми зв'язками з авторитарними країнами, а також викликають підозри у корупції. Тому BILD зібрав найгучніші випадки.

✔️Помічника депутата Європарламенту від «АдН» Максиміліана Краха було заарештовано за звинуваченням у шпигунстві на користь китайських спецслужб.

✔️Депутат Бундестагу від «АдН» Петро Бистрон підозрюється в отриманні грошей від пропагандистської мережі, яку контролює кремль.

✔️Три члени парламенту землі Баварія від «АдН» були запрошені як спостерігачі для легітимізації президентських виборів, які проходили в росії.

✔️Депутат Бундестагу від «АдН» Рогер Беккамп виступив на захист режиму аятол в Ірані, заявивши, що вирази на кшталт «держави-ізгої» викликають у нього огиду. Політик Бйорн Хеке з Тюрінгії також закликає "вийти з міжнародної антиісламської коаліції".

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/43905

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