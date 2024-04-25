BILD замислився над тим, до яких шпигунських скандалах причетна парламентська німецька партія «Альтернатива для Німеччини»

Останнім часом дедалі більше політиків із партії «Альтернатива для Німеччини» («АдН») привертають увагу своїми зв'язками з авторитарними країнами, а також викликають підозри у корупції. Тому BILD зібрав найгучніші випадки.

✔️Помічника депутата Європарламенту від «АдН» Максиміліана Краха було заарештовано за звинуваченням у шпигунстві на користь китайських спецслужб.

✔️Депутат Бундестагу від «АдН» Петро Бистрон підозрюється в отриманні грошей від пропагандистської мережі, яку контролює кремль.

✔️Три члени парламенту землі Баварія від «АдН» були запрошені як спостерігачі для легітимізації президентських виборів, які проходили в росії.

✔️Депутат Бундестагу від «АдН» Рогер Беккамп виступив на захист режиму аятол в Ірані, заявивши, що вирази на кшталт «держави-ізгої» викликають у нього огиду. Політик Бйорн Хеке з Тюрінгії також закликає "вийти з міжнародної антиісламської коаліції".

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/43905

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