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Харківʼянка КOLA опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі

Харківʼянка КOLA опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі

Відома українська співачка Настя Прідіус під псевдонімом KOLA наразі перебуває в Ізраїлі. Артистка записала відео з бомбосховища, зізналась що їй лячно й що вона приголомшена кількістю ракет, які летять з Сектора Гази на Ізраїль.

"Вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз херячать просто. Ці звуки… Це треш", - поділилася KOLA.

За словами співачки, її зворотній рейс скасували та що наразі робити в чужій країні, вона не знає.

Джерело: https://t.me/c/1188109926/46076

Новости портала «Весь Харьков»

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