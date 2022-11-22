Руйнівний «руський мир»: захисники Харківщини показали відео з Ізюму

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони показали наслідки перебування окупантів в Ізюмі. Гора Крем’янець, комплексна пам’ятка природи – тут розташована експозиція кам’яних баб, зібраних на території Ізюмщини, а також історичні монументи.

Все, що не встигли зруйнувати – окупанти зіпсували. З дев’яти половецьких баб одна скульптура повністю знищена, тільки дві не зазнали пошкоджень.





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