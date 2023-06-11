Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 194

Румунія відкликала свого посла в Кенії та перепросила за те, що він порівняв африканців з мавпами

Румунія відкликала свого посла в Кенії та перепросила за те, що він порівняв африканців з мавпами

Напередодні Драгос Тігау під час зустрічі в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі сказав, що «африканська група приєдналася до нас», коли він побачив мавпу за вікном.

Поведение г-на Тигау было впервые обнародовано в четверг кенийским чиновником по иностранным делам Камау Мачариа.

Наразі уряд Кенії не прокоментував рішення про відкликання Тігау.

BBC (https://www.bbc.com/news/world-africa-65867104)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/33259

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: румунія

Читайте ещё:

Румыния начнет пломбировать транспорт, который перевозит транзитом аграрную продукцию из Украины
24.04.2023 07:38    217
Україна та сусіди: аграрний скандал
20.04.2023 06:38    262
Розвідувальні літаки НАТО прибули в Румунію, - міністр оборони Тілвар
18.01.2023 06:44    346
В Румынии к берегу Черного моря прибило дрейфующую мину
12.12.2022 06:46    316
До Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) приєдналася Румунія
14.10.2022 09:39    401
Слова Олександра Лукашенка спровокували міжнародний скандал: Румунія зробила термінову заяву
20.09.2022 07:55    975
Румунський військовий корабель потрапив на міну, що дрейфувала в Чорному морі
10.09.2022 07:34    414
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 