Румунія відкликала свого посла в Кенії та перепросила за те, що він порівняв африканців з мавпами

Напередодні Драгос Тігау під час зустрічі в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі сказав, що «африканська група приєдналася до нас», коли він побачив мавпу за вікном.

Поведение г-на Тигау было впервые обнародовано в четверг кенийским чиновником по иностранным делам Камау Мачариа.

Наразі уряд Кенії не прокоментував рішення про відкликання Тігау.

BBC (https://www.bbc.com/news/world-africa-65867104)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/33259

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