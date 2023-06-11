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Румунія відкликала свого посла в Кенії та перепросила за те, що він порівняв африканців з мавпами
Напередодні Драгос Тігау під час зустрічі в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі сказав, що «африканська група приєдналася до нас», коли він побачив мавпу за вікном.
Поведение г-на Тигау было впервые обнародовано в четверг кенийским чиновником по иностранным делам Камау Мачариа.
Наразі уряд Кенії не прокоментував рішення про відкликання Тігау.
BBC (https://www.bbc.com/news/world-africa-65867104)
Джерело: https://t.me/gruntmedia/33259
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