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Вища рада національної оборони Румунії заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів

Вища рада національної оборони Румунії заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів

Зокрема, вони намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.

Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.

У звіті йдеться, що рф продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43764

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