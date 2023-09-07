Саперами на Харківщині знешкоджено 53 одиниці мін, вибухівок та боєприпасів

За минулу добу 06 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 6,8 га території.

З них 7240 кв.м за допомогою машин механізованого розмінування, 6,3 км ліній електропередач, 100 м газопроводів та 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Саперами виявлено та знешкоджено 53 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3561,6 га території, 278 км автомобільних доріг, 2532 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 849 ВНП.

Агентство Телевидения Новости